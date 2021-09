Neue Hochschule Medizinstudium in Erfurt ab 2022 möglich

Die private "Health und Medical University" HMU aus Potsdam will ab Herbst 2022 in Erfurt Humanmediziner ausbilden. Die Ausbildung werde teils in den Einrichtungen des Erfurter Heliosklinikums stattfinden, teils in Gebäuden in der Nähe des Klinikums, sagte HMU-Geschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff.