Die private Erfurter Health and Medical University (HMU) hat am Donnerstag mit einer Feierstunde in der Kaufmannskirche ihren Studienbetrieb aufgenommen. Sie begrüßte dabei die ersten knapp 120 Studierenden. Die Kaufmannskirche war gewählt worden, weil die Uni noch keine Aula hat. Die Hochschule knüpft damit an eine jahrhundertealte Tradition an. Schon an der einstigen Alma Mater Erfordensis wurden im Mittelalter Medikusse ausgebildet.