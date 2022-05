Die erste Testanlage kam am Montag aus Italien an. Die nächsten sollen im Juni kommen. Jede einzelne dieser neuen Anlagen ersetze bis zu sechs herkömmliche, sagte Produktionsleiter Sven Linsel. Außerdem werden zwei Verpackungsmaschinen angeschafft.

Eine neue Testanlage für den Mikrochiphersteller Melexis wird per Lkw in Erfurt angeliefert und ausgeladen. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Das belgische Unternehmen Melexis hat in den vergangenen fünf Jahren rund 30 neue Arbeitsplätze in Erfurt geschaffen. Insgesamt beschäftigt der Konzern an 19 Standorten, darunter in Shanghai, Kiew, Korea oder in den Philippinen, mehr als 1.700 Mitarbeiter. 250 Beschäftigte gibt es in Erfurt.