Eine neunköpfige Jury hat die Auswahl getroffen, welche Bewerber den Zuschlag für einen Stand erhalten. An 24 Einzelkünstler, die sich für dieses Jahr beworben hatten, seien laut Zeidler Absagen verschickt worden. Grundsätzlich können sich alle professionellen Kunstschaffenden mit Hauptwohnsitz in Thüringen für die "artthuer" bewerben. Ausnahmen seien aber möglich, etwa wenn Künstler zwar nicht in Thüringen wohnen, dafür aber Mitglied im VBKTh sind.