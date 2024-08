Thüringen plant weitere Investitionen in die landeseigene Messe Erfurt, etwa in eine Solaranlage, LED-Beleuchtung und neue Parkplätze. In den vergangenen fünf Jahren hat das Land rund 21 Millionen Euro in die Messe gesteckt. Nach eigenen Angaben ist die Messe Erfurt die zweitgrößte in den fünf ostdeutschen Bundesländern, nach Leipzig. Im Vorjahr wurden rund 551.000 Besucher bei etwa 200 Veranstaltungen gezählt.