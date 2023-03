Am Freitag ist die Freizeitmesse "Reiten, Jagen, Fischen" in Erfurt eröffnet worden. Drei Tage lang präsentieren mehr als 200 Aussteller Zubehör, Tiere und Ausstattungen zu den Freizeitaktivitäten. Damit ist "Reiten, Jagen, Fischen" die größte Messe für Freizeit in der Natur in Thüringen. Zeitgleich findet auch eine Messe rund um Wald, Forst und Holz statt, die sich an Forstleute, Waldbesitzer und Naturliebhaber richtet.