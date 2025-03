In Erfurt hat am Freitag die Erlebnismesse "Reiten Jagen Fischen" begonnen. Bis Sonntag können sich Besucher in drei Messehallen über die neuesten Trends im Outdoor-Bereich informieren. Erwartet werden über 30.000 Gäste. Nach Veranstalterangaben kommen die rund 225 Aussteller aus zehn Ländern, darunter aus Finnland, Irland, Polen und Ungarn.