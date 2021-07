Bei einer Veranstaltung eines Open-Air-Clubs am Alperstedter See im Landkreis Sömmerda hat am Sonntag ein Mann mehrere Gäste geschlagen und mit einem Messer bedroht. Alarmierte Einsatzkräfte stellten den 23-Jährigen und einen 37-jährigen Begleiter wenige Stunden nach dem Vorfall in Erfurt, wie die Polizei am Montag mitteilte.