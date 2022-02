Messen gelten in vielen Bereichen der Wirtschaft als wichtige Veranstaltungen, um Produkte und Betriebe zur Schau stellen zu können. In Thüringen war das im vergangenen Jahr jedoch kaum möglich. Nach wie vor sind Messen und ähnliche Veranstaltungen im Freistaat zumindest in Präsenz untersagt. Das regelt die aktuelle Corona-Verordnung des Landes, die noch bis zum 2. März gültig ist. Aber wie geht es mit den Messeveranstaltungen dann weiter?

Laut des Verbandes der deutschen Messewirtschaft (Auma) hängt es maßgeblich von der Rechtslage im jeweiligen Bundesland ab, ob Messen veranstaltet werden können oder nicht. Während das in Thüringen aktuell nicht der Fall ist, können beispielsweise in Bayern und Berlin Messen unter den Bedingungen von 2G+ stattfinden. Hessen und Nordrhein-Westfalen zählen hingegen zu den Ländern, in denen für Messen die 3G-Regel gilt.

Thüringer Corona-Verordnung: §20a - Volksfeste und vergleichbare Veranstaltungen sowie Ausstellungen und Messen (1) Volks-, Dorf-, Stadt-, Schützen- oder Weinfeste, Winter- oder Frühlingsmärkte, Kirmes, Festivals und vergleichbare Veranstaltungen sind untersagt.



(2) Ausstellungen und Messen im Sinne der §§ 64 und 65 der Gewerbeordnung sind in Präsenz vor Ort untersagt. Unberührt von Satz 1 bleibt die Durchführung in fernmündlicher oder elektronisch-digitaler Form. Quelle: TMASGFF

Messe Erfurt plant baldige Öffnung

Die Messe Erfurt bereitet sich auf einen Neustart im Frühling vor. Die ersten Veranstaltungen für das 25. Jahr ihres Bestehens sind bereits geplant, darunter Tagungen, Events, Konzerte und Ausstellungen. Durch monatelange Einschränkungen bei Messen, Kongressen und Konzerten hatte das Messegelände mit Congresszentrum in Erfurt im vergangenen Jahr nur rund 77.000 Besucher. Im Jahr 2019 waren es noch 605.000 Gäste gewesen. Verluste von etwa drei Millionen Euro im vergangenen Jahr habe das Land als Gesellschafter der Messe ausgeglichen, sagte der Geschäftsführer der Messe Erfurt GmbH, Michael Kynast, am Montag.

Die Corona-Zeit wurde allerdings für Investitionen genutzt. Wie Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) ebenfalls am Montag sagte, hat das Land in den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 jeweils mehr als 5,6 Millionen Euro in die Modernisierung der Messe investiert. Unter anderem in neue Kongress-Möbel und Technik, um Veranstaltungen auch online zu ermöglichen. Auch in diesem Jahr seien Investitionen von 5,8 Millionen Euro vorgesehen. Er hoffe, dass die Investitionen nicht den Kürzungen der vom Landtag beschlossenen Haushaltskonsolidierung zum Opfer fallen, äußerte Tiefensee. Er ist auch Aufsichtsratsvorsitzender der Messe Erfurt GmbH. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee ist optimistisch, was einen Neustart der Veranstaltungswirtschaft betrifft. Bildrechte: IMAGO

Wirtschaftsminister fordert Unterstützung vom Bund

Tiefensee sagte, er hoffe, dass die Messe wie die Veranstaltungswirtschaft insgesamt ab Ostern wieder starten könne. Derzeit sehe er keine Vorhaben der Landtagsfraktionen, die pandemische Lage, die in einigen Wochen in Thüringen auslaufe, zu verlängern.