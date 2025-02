Bei einem Messerangriff im Erfurter Norden ist in der Nacht zu Mittwoch ein 37 Jahre alter Mann getötet worden. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft MDR THÜRINGEN sagte, handelt es sich um eine Beziehungstat, die sich im Rieth ereignete. Der Mann sei mit seiner 37-jährigen Lebensgefährtin in Streit geraten.

In der weiteren Folge habe die Frau den Mann mit einem Messerstich tödlich verletzt. Der Stich sei in den Brustkorb gegangen, teilte Staatsanwaltschaft nach der gerichtsmedizinischen Untersuchung am Donnerstag mit. Seine tatverdächtige Lebensgefährtin soll am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Opfer und Tatverdächtige sind deutsch.