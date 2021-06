Erfurt Mutmaßlicher Messerstecher soll in psychiatrische Anstalt

Nach dem Messerangriff auf zwei Passanten in Erfurt soll der mutmaßliche Täter in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen werden. Das hat die Erfurter Staatsanwaltschaft beantragt, wie Sprecher Hannes Grünseisen MDR THÜRINGEN am Dienstag sagte. Über den Antrag muss am Nachmittag das Amtsgericht entscheiden.