Dass dieser Lohn gerade so zum Leben reiche, das bestätigt die gelernte Hotelfachfrau, die ein Zimmer in einer WG bewohnt. "Wenn man allein keine komplette Wohnung zahlen muss, geht es." Doch schon wenn sie sich mit Mindestlohn hier in Erfurt eine Wohnung suchen müsste, "wäre das sehr, sehr schwierig". Man müsse beim Wocheneinkauf aufpassen, dass man nicht zu viel ausgebe und auch sonst dürfe man keinen hohen Lebensstandard haben. Sie selbst habe kein Auto und die gestiegenen Energiekosten verteilten sich auf die sechs Parteien ihrer WG. So sei sie jahrelang mit dem Lohn ausgekommen.

"9,82 Euro pro Stunde sind zu wenig. Die Gewerkschaften fordern daher, den Mindestlohn auf zwölf Euro anzuheben", sagt Michael Rudolph. "Löhne unter zwölf Euro müssen der Vergangenheit angehören. Sie erzeugen Erwerbsarmut und nehmen vielen Beschäftigten im Niedriglohnsektor die Möglichkeit einer ausreichenden Rente im Alter."

Laut dem Koalitionsvertrag der Ampelpartner SPD, Grünen und FDP soll der Mindestlohn von zwölf Euro denn auch kommen, und zwar, so versprach Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), noch in diesem Jahr. Nach einem entsprechenden Gesetzentwurf sind ab Oktober zwölf Euro angedacht. "Das ist absolut machbar", sagt Michael Rudolph.

"Dazu haben wir eine ganz klare Position: Die Politik muss sich aus Lohnfindungsprozessen heraushalten", sagt dagegen Ute Zacharias, Verbandssprecherin des Arbeitgeberverbandes Thüringen. "Ein Anstieg auf zwölf Euro würde zu einer massiven Störung der Tariflohnstruktur führen."

Die Kritik ist deutlich. Denn normalerweise ist es so, dass die sogenannte Mindestlohnkommission, die mit Vertretern von Gewerkschaften und Arbeitgebern besetzt ist, die Erhöhungsschritte des Mindestlohns vorgibt. Ute Zacharias: "Da kann man davon ausgehen, dass das auch keine einfachen Verhandlungen sind. Das ist ein Kompromiss und von allen Seiten stemmbar." Die nächste Erhöhung steht demnach am 1. Juli an: Dann soll der Mindestlohn auf 10,45 Euro steigen.

Das sei zu wenig, finden nicht nur Gewerkschaften und die Ampelkoalitionspartner, sondern auch die Kellnerin aus Erfurt: "Zwölf Euro hätten von Anfang an kommen müssen." Doch das würde den Druck auf die Firmen erhöhen und das Lohngefüge durcheinanderbringen, sagt Ute Zacharias. So bekämpfe man Armut nicht. "Wenn man über Armutsbekämpfung redet, muss man über Qualifizierungsmaßnahmen reden."

Aber, so Michael Rudolph, "die meisten Beschäftigten in Niedriglohn sind qualifiziert". So wie die Erfurter Hotelfachfrau. "Am Anfang, nach der Ausbildung, ist der Mindestlohn ganz schön", sagt sie. "Ich wusste schon mit zwölf, dass ich einmal Hotelfachfrau werden will. Ich mache meine Arbeit mit Leidenschaft. Ich bin ein Energiebündel." Doch die Arbeit ist hart. Nach Stunden auf den Beinen, in denen sie nette und weniger nette Gäste bedient hat, immer freundlich war, immer fit und nicht müde, sei sie "fix und fertig". Und dann hat man am Monatsende so wenig Geld in der Tasche, dass es gerade zum Leben reicht?

"So ist das in der Gastrobranche. Jahrelang wurde gesagt, Kräfte findet man überall. Wenige Chefs wertschätzen die Arbeit. Wenn man gesetzlich nicht mehr als den Mindestlohn bezahlen muss, kann man sich darauf ausruhen", sagt sie.