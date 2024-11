In dem Computerspiel "Minecraft" erkunden die Spieler eine Pixelwelt, in der sie aus quadratischen Blöcken Strukturen, Gebäude und ganze Landschaften erschaffen können. Die virtuelle Baufläche am Buchenberg ist bis zum 20. September geöffnet. Gebastelt werden kann allein oder im Team. Eine detaillierte Anleitung hat die Stadt Erfurt auf ihrer Website veröffentlicht.