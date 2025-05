Eine neue Ausstellung in Erfurt erzählt aus dem Leben der erfolgreichen Kinderbuchautorin Mirjam Pressler.

Die Ausstellung war zu großen Teilen schon in Frankfurt/Main zu sehen, für Erfurt wurde Presslers Arbeit in Thüringen noch einmal stärker betont.

Die Schau zeigt das spannende und mutige Leben der Autorin und lädt zum Mitmachen ein.

"Dunkles Gold", der letzte Roman von Mirjam Pressler, erschien 2019 kurz nach ihrem Tod. Das Buch dreht sich um den Erfurter Schatz: Einen jüdischen Goldschatz, der vermutlich während eines Pogroms im Mittelalter vergraben und 1998 bei Bauarbeiten wieder entdeckt wurde. Der Schatz wird mittlerweile im Museum Alte Synagoge ausgestellt – und direkt dort spielt nun auch Mirjam Pressler eine Rolle.

"Die Ausstellung und die Exponate knüpfen an diesen Roman an, schildert Maria Stürzebecher, Beauftragte für das jüdische Welterbe in Erfurt. Sie kannte Pressler persönlich und hat die Arbeit an diesem letzten Roman fachlich begleitet: "Ich komme mir wie eine Zeitzeugin vor, denn bei allem, was dort steht, war ich mit dabei. Und das bewegt schon sehr."

Von Frankfurt nach Erfurt

Die Station in der Alten Synagoge wurde von Stürzebecher neu konzipiert. Die anderen Teile der Schau waren bereits im Jüdischen Museum von Frankfurt zu sehen. Dessen Kuratorin Franziska Krah hat gerne zugesagt, als die Bitte aus Erfurt kam, auch hier Mirjam Pressler die große Bühne zu bieten. Die Schriftstellerin sei ein ganz besonderer Mensch gewesen: "Sie hatte eine schwierige Kindheit und ist in armen und sehr lieblosen Verhältnissen aufgewachsen. Nichts deutete darauf hin, dass sie mit 39 Jahren plötzlich als Autorin berühmt wird!" Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

So wird in dieser Ausstellung nicht die Literatur auseinandergenommen und analysiert, vielmehr steht die Person Mirjam Pressler im Vordergrund. Eine Frau, die sich von ihren Träumen nicht abbringen lässt: Die 40 Bücher schreibt und 500 übersetzt. Die sich als alleinerziehende Mutter um drei Kinder kümmerte. Die sich zeitlebens gegen Antisemitismus einsetzt.

Mirjam Pressler und das Judentum

Pressler war selbst Jüdin. Sie konvertierte als junge Frau und heiratete einen Israeli. Später übersetzte sie das Tagebuch der Anne Frank neu, und dokumentierte die Geschichten von Holocaust-Überlebenden. Pressler habe in ihrem Leben verschiedene Glaubensphasen durchlaufen, berichtet Franziska Krah: "Sie war zwischendurch sehr konservativ und hat einen koscheren Haushalt geführt. Später war sie wieder säkularer. Aber immer war für sie die jüdische Kulturgeschichte extrem wichtig und auch ein politisches Anliegen." Bildrechte: Dirk Urban

Presslers Verhältnis zum Judentum wird in der Ausstellung thematisiert, genau so wie ihre Beziehung zu Israel. Als junge Frau zieht sie allein für ein Jahr dorthin. Die Strapazen der Reise schrecken sie nicht ab. "Sie konnte nicht einfach in den Flieger steigen, sondern ist per Schiff gefahren", so Krah.

Ausstellung lädt zum Mitmachen ein

Ein Liebesbrief aus dieser Zeit von Pressler an ihren späteren Mann ist in der Ausstellung zu sehen sowie eine gezeichnete Stadtansicht von Tel Aviv. Daneben hängt eine riesige Weltkarte an der Wand, überschrieben mit der Frage "In welchem Land würdest du gern ein Jahr leben"? Es gibt diverse solcher Interventionen in der Ausstellung, die zum Nachdenken anregen und zum Mitmachen einladen. Überall liegen Bücher von Pressler mit dem einladenden Vermerk "Lies mich" darauf. Bildrechte: Mareike Wiemann