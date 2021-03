Das ist nicht überall so. Die Bistümer in den neuen Bundesländern gehen völlig anders mit der Problematik um. Im September 2018 wurde bundesweit die von der Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegebene Studie "Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz" – kurz MHG-Studie – vorgestellt. Erforscht wurden bei 1.670 Klerikern Hinweise auf sexuellen Missbrauch von 3.677 Kindern und Jugendlichen.

Sieben Verdächtige waren bereits verstorben, ein Fall war verjährt, in einem weiteren sah die Staatsanwaltschaft keine Straftat, und ein Priester war vom Amtsgericht Sömmerda zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Dagegen wehrte sich der Mann, bevor das Landgericht Erfurt seine Berufung entschied, verstarb er. Der Priester war wegen sexueller Verfehlungen im Bistum Fulda strafversetzt worden. Der damalige Personalverantwortliche konnte sich in seiner Zeugenvernehmung nicht mehr erinnern, ob man dem Bistum Erfurt den Grund für die Versetzung rechtzeitig explizit mitgeteilt hatte.

In der Personalakte gab es keine Hinweise. Außerhalb der Personalakte sei jedoch eine Aktennotiz des damaligen Personalverantwortlichen gefunden worden, der Priester habe "homosexuelles Verhalten Jugendlichen gegenüber" gezeigt. Damals sei es bei Ermahnungen geblieben. Altbischof Joachim Wanke übernahm dafür öffentlich die Verantwortung. In einem Hirtenbrief räumte er Fehler ein.

Weil bislang nicht alle Bistümer so transparente aufklärten, wird es nun in jedem Bistum eine Aufarbeitungskommission geben. Auch in Erfurt. Am Donnerstag wird bekanntgegeben, wer dazu gehört, und was die Kommission leisten soll.