Das Landesarbeitsgericht hatte im Januar entschieden, dass für das Kündigungsverfahren das Arbeitsgericht zuständig ist. Das sieht die Stadt anders und hat Rechtsmittel eingelegt. Sie möchte den Fall gern am Landgericht Erfurt verhandelt wissen. Nun muss das Bundesarbeitsgericht über die Zuständigkeit entscheiden. Erst wenn das geschehen ist, könne ein Gütetermin festgelegt werden, heißt es.

In dem Streit um die Zuständigkeit der Gerichte geht es darum, zu klären, was ein Generalintendant im arbeitsrechtlichem Sinn ist. Laut Landesarbeitsgericht ist er als Generalintendant Arbeitnehmer der Stadt Erfurt und kein Geschäftsführer. Für Vertragsangelegenheiten von Geschäftsführern sind die Zivilkammern an den Landgerichten zuständig, für Kündigungen von Arbeitnehmern sind es die Arbeitsgerichte.