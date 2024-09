Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Martin Schutt

Theater-Intendant Prozess um Montavon-Kündigung: Erster Verhandlungstermin abgesagt

Hauptinhalt

05. September 2024, 14:45 Uhr

Am Arbeitsgericht in Erfurt ist der erste Verhandlungstermin um die Entlassung von Guy Montavon abgesagt worden. Dieser hat gegen seine außerordentliche Kündigung als Theater-Intendant geklagt. Die Anwälte der Stadt mahnten nun an, dass das Arbeitsgericht nicht zuständig sei.