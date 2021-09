Die Kuppel wurde in Frankfurt am Main hergestellt, in einer eigenen Werkstatt der Ahmadiyya-Gemeinde.

Auf dem Moschee-Neubau der Ahmadiyya-Gemeinde im Erfurter Stadtteil Marbach ist die Kuppel montiert worden. Mit einem Kran wurden die 12 Einzelteile am Mittwoch auf den Rohbau gehoben. Die Kuppel ist vier Meter hoch. Das gesamte Gebäude misst damit jetzt acht Meter, ist etwa so groß wie ein Einfamilienhaus.

Hergestellt wurde die Kuppel in Frankfurt am Main, in einer eigenen Werkstatt der Ahmadiyya-Gemeinde. Dort wird aktuell auch am Zier-Minarett für Erfurt gearbeitet. Nach den Plänen der Gemeinde sollen noch in diesem Jahr erste Gebete in den neuen Räumen abgehalten werden können.