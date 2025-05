Besonders stolz ist Mackowiak auf die vielen eingebauten Sprünge und Kurven. "Wir haben hier Hindernisse, die findet man sonst erst in größeren Bikeparks." Auch Erfurts Oberbürgermeister Andreas Horn gehört zu den knapp 200 Gästen bei der Eröffnungsfeier und hebt in seinem Grußwort vor allem das ehrenamtliche Engagement der vielen Freiwilligen hervor.

"Das zeigt, wie aktiv die Szene ist", sagt Horn. "Der Bikepark ist ein großer Mehrwert für die Mountainbike-Szene und die Sportstadt Erfurt." In Zukunft möchte die Stadt noch eine Dirt-Bike-Strecke für kleinere Radfahrer am gleichen Standort realisieren. Im Stadtteil Roter Berg soll ebenfalls eine solche Strecke eröffnet werden.

Die Bikergruppe steht mit ihren Rädern im Kreis und stößt zusammen an. Standesgemäß mit Spezi. Drei Jahre hat eine Stammgruppe von knapp 60 Personen an der Anlage gebaut. "Es ist einfach geil, dass wir jetzt legal fahren können", sagt Nele. "Das fühlt sich frei an." In der Vergangenheit ist die junge Mountainbikerin immer in den Bikepark nach Oberhof gefahren. Jetzt hat sie einen kostenlosen Park direkt vor der Haustür.