Die Tour startet auf dem Betriebshof der Stadtwerke . Hier ist das kleine, wendige Müllfahrzeug noch sauber und leer. Dann geht's ab in die Erfurter Altstadt. Am Feierabend werden 50 Kilometer mehr auf dem Tacho stehen.

In einer Schicht müssen sie fast 300 Papierkörbe leeren. Und die meisten sind voll - proppevoll. Allein auf dem Anger stehen 30. Mit einem Kantschlüssel wird die Tonne aufgeschlossen, Sack raus, Sack rein. In den frischen Sack werden die Zigarettenkippen gekippt . "Damit uns nicht der volle Sack im Auto und vielleicht sogar das ganze Auto brennt ", erklärt Stefan.

Ruckzuck türmt sich ein Berg roter Säcke vor der Hauptpost. Die werden "zwischengeparkt", um nicht mit jedem einzelnen Sack zum Auto zu laufen. Zimperlich darf ein Müllwerker nicht sein. Es stinkt, auf dem Metallrand der "Papier"körbe liegt jede Menge Zigarettenasche - und was so in den Körben liegt, sieht auch nicht appetitlich aus.

An der nächsten Station - vor der Staatskanzlei - hat die Stadt auch eine Pizza-Abfallbox aufgestellt . Die ist leer. Stattdessen liegen die Pizzakartons oben auf den Mülleimern. "Das muss doch nicht sein", meint der 43-jährige Stefan Palme. Und was rund um den Papierkorb liegt, wird von den beiden aufgekehrt. Sie machen, erzählen sie auf der Fahrt durch die Altstadt, ihren Job gern.

In der Frühschicht fahren sie immer die gleiche Tour, in der Spätschicht wechselt die Tour. "Wenn wir mit den Kollegen die Tour wechseln und dann auch die Parks mit abfahren, ist das erschreckend, was da für Müll liegt. Einweggrills zum Beispiel, viele Flaschen. Es sieht stellenweise in den Parks aus wie Sau", spart Christoph nicht mit drastischen Worten.