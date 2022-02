Dagmar Schwarz ist 66 Jahre alt, Rentnerin und lebt seit 26 Jahren in Linderbach. Eigentlich fühlt sich die gebürtige Schwäbin in dem Erfurter Vorort sehr wohl, wäre da nicht der Müll. Bei ihren regelmäßigen Spaziergängen und Walking-Ausflügen stößt sie am Wegesrand ständig auf Zigarettenschachteln, Einweg-Kaffeebecher und Verpackungen aller Art. Regelmäßig zieht sie mit ihrem Mann, einem Müllbeutel und Handschuhen los, um die Hinterlassenschaften anderer aufzusammeln. Seit vielen Jahrens kämpft die 66-jährige Rentnerin Dagmar Schwarz gegen den Müll in der Landschaft. Bildrechte: Anna Hönig

Müll sammeln, der Umwelt zuliebe

Ihre Motivation sind unter anderem ihre acht Enkelkinder, denen sie eine möglichst saubere Umwelt hinterlassen möchte. "Wir haben die Erde nur geliehen", sagt sie. Mit ihren Sammelaktionen möchte sie verhindern, dass der Müll irgendwann "kleingehäckselt in unserer Nahrungskette landet". Den Müll in der Umgebung, den sie unter anderem im Gewerbegebiet um Linderbach aufsammelt, präsentiert sie auch regelmäßig den angrenzenden Firmen. "Ich habe auch schon dutzende Schnapsflaschen aufgesammelt, die vermutlich von LKW-Fahrern stammen und die Flaschen dann dem Gewerbetreibenden gezeigt", erzählt Schwarz. Die Reaktionen seien unterschiedlich und würden von dankbar bis abweisend reichen. Die Ausbeute von einer guten halben Stunde: Ein Drittel des Müllsacks ist gefüllt. Bildrechte: Anna Hönig

Bequemlichkeit an der Bushaltestelle

Doch es gibt auch Orte, die Dagmar Schwarz bewusst nicht aufräumt. Zum Beispiel die Bushaltestelle "Linderbacher Weg". In der Umgebung gibt es verschiedene Gewerbe und Fast-Food-Restaurants. Das Resultat liegt sichtbar am Feldrand: Becher, Strohhalme, Servietten, Take-Away-Boxen. Und weit und breit ist kein Mülleimer in Sicht. Was bleibt den Wartenden an der Haltestelle also übrig, wenn der Bus kommt? Mitnehmen oder liegen lassen. Und ehe die fettige Verpackung in den Rucksack gesteckt wird, wird so offensichtlich lieber fallen gelassen und schließlich vom Winde verweht. Schwarz sieht hier die Verantwortung eindeutig bei der Stadt – ein Mülleimer muss her.

Wer ist verantwortlich?

Im April 2021 schrieb Schwarz einen Leserbrief zu dem Müllproblem an die "Thüringer Allgemeine". Die CDU-Fraktion des Erfurter Stadtrates wurde so auf das Problem aufmerksam und machte es sich zur Aufgabe, Dagmar Schwarz zu unterstützen. Im Mai 2021 gab es eine Fahrradtour, gemeinsam mit Linderbachs Bürgermeister Holger Heider, dem Dezernenten für Sicherheit und Umwelt Andreas Horn und CDU-Stadtratsfraktionsvorsitzendem Michael Hose, um die Situation vor Ort direkt begutachten zu können. Angesichts des Mülls hätten sich alle betroffen gezeigt, so Schwarz. Und im Ergebnis hätte es zwar gute Gespräche mit angrenzenden Gewerbetreibenden gegeben, aber für die Mülleimer an Haltestellen wie dem "Linderbacher Weg" habe sich von der Stadt niemand verantwortlich gefühlt. Plastik, Trinkbecherhülsen und allerlei anderer Müll landen an und um die Bushaltestelle auf dem Boden und in der Wiese. Ein Mülleimer würde hier schnelle Abhilfe schaffen. Bildrechte: Anna Hönig

Im Dezember vergangenen Jahres dann ein weiteres Treffen vor Ort. Diesmal dabei: Myriam Berg vom Vorstand der Erfurter Verkehrsbetriebe mit einem Kollegen. Außerdem wieder die CDU-Fraktion und Holger Heider. Und hier die gleiche Antwort, nur andersrum: Die Verkehrsbetriebe seien nicht zuständig. Außerdem müsse es an der Haltestelle eine Frequenz von mindestens 100 Personen pro Tag geben, damit ein Mülleimer infrage komme.

Ein Mülleimer in Sicht

"Es war, wie man so schön sagt, ein Gerenne von Pontius zu Pilatus", sagt Michael Hose (CDU). Doch er und Dagmar Schwarz wollten nicht aufgeben. Hose brachte im Februar diesen Jahres eine Anfrage in den zuständigen Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr ein. Frau Schwarz trug ihr Anliegen noch einmal mündlich vor und tatsächlich: Alexander Reintjes vom Tiefbau- und Verkehrsamt teilte mit, dass sein Amt für die Mülleimer zuständig sei.

"Das war das erste Mal, dass jemand gesagt hat, dass er verantwortlich ist", erzählt Schwarz. Ein langer Weg für einen Mülleimer. Laut Reintjes wird nun gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben geprüft, an welchen Bushaltestellen Mülleimer nötig sind. "Ich gehe davon aus, dass wir Mitte März alle Daten haben", so Reintjes. Dagmar Schwarz beim Aufsammeln von Müll an der Straße zwischen Linderbach und Azmannsdorf. Mindestens einmal im Monat läuft sie diesen Weg mit einem Müllsack ab. Bildrechte: Anna Hönig

In seiner Antwort auf eine MDR THÜRINGEN-Anfrage schreibt Tiefbauamtsleiter Reintjes jedoch auch, dass Papierkörbe nicht die endgültige Lösung des allgemeinen Müllproblems seien. "Wir holen im Jahr 200 Tonnen illegal entsorgten Müll aus der Landschaft und der Stadt", sagt Reintjes. Außerdem kostet jeder Papierkorb den Steuerzahler "mindestens 500 Euro in der Anschaffung, 50 Euro jährlich in der Unterhaltung und 2,50 Euro pro Entleerung". Geld, das in den Stadthaushalt jedoch keine große Lücke reißen würde, entgegnet Hose.

Für Dagmar Schwarz bedeutet die Antwort des Tiefbauamtes zumindest einen weiteren Schritt in die richtige Richtung. Und endlich das Ende einer langen Odysee auf der Suche nach dem zuständigen Amt. Jetzt wartet sie nur noch darauf, dass sie bei ihrem nächsten Spaziergang am "Linderbacher Weg" statt Verpackungen am Feldrand einen gut gefüllten Mülleimer findet. Unter anderem um diese Bushaltestelle drehen sich die Diskussionen: Am "Linderbacher Weg" gibt es keinen Mülleimer. Verpackungen, wie diese kleine rote Box, bleiben einfach liegen. Bildrechte: Anna Hönig