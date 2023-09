Auch Stadthistoriker Steffen Raßloff bestätigt: Daberstedt blieb in den Kriegsjahren meistens verschont. Dafür habe es aber einen besonders schweren Angriff gegeben, der die Region stark in Mitleidenschaft gezogen und bis heute seine Spuren hinterlassen hat.

Am 17. März 1945, nur wenige Wochen vor Kriegsende, traf Daberstedt einer des schwersten Luftangriffe Erfurts. "Bei diesem Angriff der amerikanischen Luftwaffe wurden 150 Tonnen Bomben abgeworfen. Am Ende wurden in der Region 94 Tote gezählt. Daran sieht man schon, das war ein wirklich heftiger Angriff", berichtet Raßloff.