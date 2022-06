Traumjob Musikproduzent Musik machen mit Clueso

Frithjof Rödel hat ein eigenes Musikstudio in der Nähe von Erfurt. Der 53-Jährige ist Musikproduzent und ist, wie viele in seinem Metier, in den Job eher reingerutscht. Denn eigentlich kommt er direkt von der Musik, wie er gegenüber der Umschau erzählt. "Ich habe jahrelang in Bands gespielt und habe Platten aufgenommen als Künstler und fand den Prozess interessant und hab dann angefangen, Demos selber aufzunehmen." Dass Rödel die nötige Aufnahmetechnik hatte, sprach sich damals in den 1990er-Jahren schnell herum. Irgendwann hätten ihn andere Bands gefragt, ob er sie aufnehmen könne "und dann hat sich das so entwickelt."