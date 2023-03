Es ist die letzte im Original erhaltene Klinge in Erfurt. Er hat Jahre nach einem Nachfolger oder eine Nachfolgerin gesucht, die das kleine grüne Wintergemüse genauso lieben, wie er selbst und die viele Mühe nicht scheuen. Das Gemüse wächst in fließendem Gewässer bei 11-12 Grad. Da werden die Finger beim Ernten schnell blau. Wer also will sich diese Arbeit antun? Die Fischers haben einen Sohn, der aber lebt in Nürnberg.

Max Kaufhold: Brunnenkresse-Tradition wird fortgesetzt

Tür an Tür mit den Fischers wohnt Max. Vor Jahren sind seine Eltern mit ihm auf den Hof der Fischers gezogen. Und so ist Max schon als Steppke - wie Ralf einst auch - über die Bohlen der Klinge balanciert, hat sich die Geschichten über den Kresseanbau, über Napoleon angehört, der gleich zwei Gärtner mit nach Frankreich nahm, um dort Kresse aufzutischen.

Max Kaufhold ist nun 19, studiert in Jena Lehramt für Biologie und Geschichte. Vor einiger Zeit hat Ralf ihm die Frage aller Fragen gestellt: Willst du den Betrieb übernehmen und die Tradition des Brunnenkresseanbaus fortführen? Vermutlich hatte Max mit dieser Frage schon gerechnet, jedenfalls hat er zur großen Freude der Fischer "Ja" gesagt. "Im ersten Moment dachte ich: Oh, Gott, was für eine Verantwortung. Dann aber habe ich mich sehr über das Vertrauen gefreut", sagt er.

In solchen "Klingen" wird Brunnenkresse seit über 400 Jahren in Erfurt angebaut. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Max Kaufhold wird den Brunnenkresseanbau nebenberuflich mit - hoffentlich - vielen Freunden weiter betreiben. "Einer muss es ja machen. Es wäre einfach zu traurig, wenn diese Geschichte jetzt zu Ende ginge. Ich habe Spaß daran, an der Klinge zu arbeiten, das Gemüse zu verkaufen, mit den Kunden zu reden." Nun wird er Brunnenkresse-Gärtner im Nebenamt: "Ich werde dafür sorgen, dass die Tradition nicht untergeht."

Er wird wohl noch lange hinter mir stehen, und mir hoffentlich auch die letzten Geheimnisse verraten. Max Kaufhold

Tausendundein Tipps zur Geschäftsübergabe

Der 19-Jährige geht bei Ralf Fischer schon jahrelang in die "Lehre". Als Ralf im Vorjahr mit seinem schmerzhaften Rücken für Wochen ausfiel, hat Max den Laden geschmissen. "Das macht er schon ganz gut." Das ist für den Brunnenkresse-Senior schon höchstes Lob.

Nun will er die Geschäftsübergabe nach und nach in trockene Tücher bringen und den Gartenbaubetrieb mit allem was dazu gehört an Max übergeben. Es freue ihn sehr, dass die Nachfolge geklärt ist und sich jetzt die nächste Generation Körbchen, Messer und Knieschoner schnappt.