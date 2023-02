"Es geht weiter", das ist für Ralf Fischer, Erfurts Brunnenkresse-Papst, die wichtigste Botschaft. 70 Jahre ist er jetzt und baut in sechster Generation Brunnenkresse im Dreienbrunnengebiet an. So langsam werde es Zeit, den Betrieb in jüngere Hände zu geben, sagt er und fügt im gleichen Atemuzug an: "Loslassen werde ich wohl nie, das hier wird mich begleiten bis zu meinem letzten Tag."