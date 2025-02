"Wir sehen das Vertrauensverhältnis gestört, wenn ein Sicherheitsunternehmen Vertrauenspartner werden soll“, kritisieren daher die verschiedenen Kulturakteure um die Ständige Kulturvertretung (SKV) in einem Brief an die Verwaltung sowie den Stadtrat. "Wir wollen, dass die Arbeit der Nachteulen, wie im Konzept vorgesehen, vonstattengeht." Entspannte Ansprechpartner auf Augenhöhe also - keine trainierten Ordnungshüter, deren Job es ist, Sicherheit notfalls auch körperlich herzustellen.