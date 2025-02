Eine private Sicherheitsfirma übernimmt trotz Kritik das Erfurter Awareness-Projekt "Nachteulen". Das habe das Landesverwaltungsamt so entschieden, teilte der ehemalige Projektleiter Karsten Melang MDR-THÜRINGEN mit. Nach einer Testphase hatte die Stadt das Projekt ausgeschrieben, sich aber gegen Melang und für eine private Sicherheitsfirma entschieden.

Gegen die Vergabe der Stadt protestierten vergangene Woche rund 70 Menschen vor dem Erfurter Rathaus unter dem Motto "Gute Nacht Eulen". Ihr Argument: Das Vertrauensverhältnis sei gestört, wenn ein privates Sicherheitsunternehmen Vertrauenspartner werden soll, hieß es in einem Brief an die Verwaltung sowie den Stadtrat. Es brauche entspannte Ansprechpartner auf Augenhöhe.