Eine Wolkenfront verschluckt das Licht der abendlichen Sonne, als Franziska und Leon zu ihrer ersten Runde als Erfurter Nachteulen aufbrechen. Es ist Ostersonntag. In Erfurt tummeln sich einige tausend Menschen beim Altstadtfrühling auf dem Domplatz. Franziska und Leon bahnen sich ihren Weg durch die ausgelassene Menschenmenge.

"Unsere Hauptaufgabe ist es, zu schauen, dass niemand in Not gerät, es niemanden schlecht geht", erklärt Leon. Und so schauen sie immer wieder auch in die Nischen zwischen den Fressbuden und Fahrgeschäften, um niemanden zu übersehen. Tatsächlich entdecken sie bald eine junge Frau, die sich am Rand auf den Boden gesetzt hat.

Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

"Hey geht es dir gut?", fragt Franziska und hockt sich eben sie. Die junge Frau ist überrascht und sagt, dass sie nur kurz ihre Füße ausruhe. "Ok. Ich bin von den Erfurter Nachteulen, hast du schon von uns gehört?" Die junge Frau schüttelt den Kopf. "Wir sind jedes Wochenende im Auftrag der Stadt unterwegs. Von 18 bis 0 Uhr schauen wir in Parks und auf Stadtfesten nach dem Rechten", erklärt Franziska und gibt der Frau noch einen Flyer.

Jeden Freitag und Samstag im Einsatz

"Wir machen auch Werbung für das Projekt, um die Nachteulen in der Stadt insgesamt bekannter zu machen", erklärt Leon. Denn das Awareness-Projekt ist noch relativ neu. 2024 ging es in die Pilotphase. In diesem Jahr läuft es erstmals regulär und wird von dem Erfurter Sicherheitsunternehmen "Guardian Force" umgesetzt. Ziel ist es, das Erfurter Nachtleben an den Wochenenden (in der Regel freitags und samstags) um ein leicht zugängliches Hilfs- und Sicherheitsangebot zu ergänzen und damit die Polizei zu entlasten.

So helfen die Nachteulen zum Beispiel betrunkenen oder verletzen Menschen, geleiten junge Frauen nachts sicher nach Hause, sind ansprechbar, wenn jemand Opfer diskriminierender oder sexualisierter Übergriffe geworden ist und versuchen vor allem die Straßen, Parks und Plätze zu beruhigen. "Der Brühler Garten ist da natürlich ein Schwerpunkt, der Anger ist ein Schwerpunkt, die Meienbergstraße ist ein Schwerpunkt, den Petersberg schauen wir uns auch mit an“, zählt Florian Schlotzhauer auf. Er ist Prokurist bei "Guardian Force" und seit diesem Jahr Leiter des Nachteulenprojektes. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

"Wir versuchen über eine niederschwellige Ansprache und ohne Belehrungen einen Zugang zu den Leuten finden." Meist klappe das gut, manchmal aber auch nicht. "Die Nachteulen sind keine Security und schon gar keine Polizei. Wir versuchen immer zu deeskalieren und ziehen uns sonst zurück", sagt Schlotzhauer.

Dafür sind an den Abenden immer drei Zweier-Teams in Erfurt unterwegs. Team Nord geht entlang der Gera-Aue zwischen dem kleinen Venedig und dem Nordpark. Das Team Mitte kümmert sich um die Altstadt samt Petersberg und Brühler Garten und Team Süd pendelt zwischen Bahnhof, Louisenpark und Löbervorstadt. Zudem gibt es eine "Obereule", die die Koordinierung der Teams via Funk übernimmt.

Die Nachteulen sind ein bunter Mix

Auf dem Altstadtfrühling hat es inzwischen zu nieseln begonnen. Leon und Franziska drehen Runde um Runde. Erst helfen sie einem verunsicherten Kind, seine Eltern wiederzufinden, dann rutscht ein stark angetrunkener Mann auf dem nassen Kopfsteinpflaster aus. Sie geben ihm etwas Wasser zu trinken und raten ihm es den Abend etwas ruhiger angehen zu lassen.

Was auffällt: Leon und Franziska sind ein ungleiches Nachteulen-Paar. Er ist 24 Jahre alt, ein fast zwei Meter großer Schlacks mit etwas dunklerem Teint, der bei "Guardian Force" als Minijobber arbeitet. Franzi ist 32 Jahre alt, fast drei Köpfe kleiner, gepierct und arbeitet eigentlich bei der Postbank. Als Nachteule bessert sie ihre Reisekasse auf und findet die Abwechslung spannend. Beide wirken überhaupt nicht wie die klassischen Türsteher-Typen, mit denen man Security-Mitarbeiter normalerweise assoziiert. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

"Wir haben die Teams aus unserem Personalbestand zusammengestellt. Das ist ein bunter Mix", erklärt Florian Schlotzhauer. "Da sind Leute aus 13 unterschiedlichen Nationalitäten dabei, Queer-People, die Teams sind immer paritätisch besetzt. Außerdem haben wir Leute ausgesucht, die empathisch und kommunikativ sind." Damit unterscheiden sich die Teams von Guardian Force nur wenig von denen des Trägers im Vorjahr, des Erlebnis-Pädagogik-Dienstleisters "Feuer und Flamme".

Trägerwechsel sorgte für Unmut und Protest

Rückblick: Im Februar 2025 war bekannt geworden, dass das Nachteulenprojekt nach nur einem Jahr einen neuen Träger bekommt: "Guardian Force", eine thüringenweit bekannte Security-Firma. Rund 70 Menschen versammelten sich daraufhin auf dem Erfurter Fischmarkt, um zu protestieren. Die Pilotphase unter "Feuer und Flamme" sei erfolgreich gewesen, deswegen sollte das Team auch weitermachen dürfen – so die Argumentation der Protestierenden.

Verständlich. Schließlich hatte Erfurts Oberbürgermeister Andreas Horn (CDU) noch im November 2024 von der erfolgreichen Pilotphase des Nachteulen-Projekt geschwärmt und dafür medienwirksam mit dem Team von "Feuer und Flamme" für Pressefotos posiert. Dass statt dem Pädagogik-Dienstleister nun ein Sicherheitsunternehmen das Awareness-Projekt umsetzen soll, war für viele nicht zu begreifen. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

So beklagte damals beispielweise die Ständige Kulturvertretung Erfurt in einem Brief an die Stadtverwaltung, dass "Guardian Force" ungeeignet für das Projekt wäre. Im Wortlaut heißt es hier: "Nachteulen sollen als niedrigschwellige, unterstützende und deeskalierende Instanz für Betroffene von Diskriminierung, Belästigung und Gewalt fungieren. Demgegenüber stehen beispielsweise die Leistungen einer Security-Firma. Sie verfolgt in erster Linie ordnungspolitische und sicherheitsrelevante Ziele, die oft mit Durchsetzung, Kontrolle und ggf. Repression verbunden sind."

Awareness war immer Teil von Security-Diensten

Ein Vorurteil, dem Schlotzhauer entschieden widerspricht: "Das Thema Awareness ist schon seit 25 Jahren unser Thema. Das hieß früher nur nicht Awareness. Wir haben schon immer ein Auge auf die gehabt, die Hilfe brauchen. Wer wird denn auf Veranstaltungen angesprochen, wenn es jemanden nicht gut geht? Die Sicherheit", argumentiert er.