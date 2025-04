"Ich hab auf jeden Fall schonmal darüber nachgedacht, nach Berlin zu gehen." Der Jenaer Künstler The New Asuka hat im vergangenen Jahr den Thüringen-Grammy gewonnen. Für seine Musik, die eine Mischung aus K-Pop und Deutschpop ist, wurde er als bester Newcomer ausgezeichnet. Trotzdem hat er überlegt, Thüringen zu verlassen. Grund dafür sind die schwierigen Bedingungen, mit denen insbesondere neue Musikerinnen und Musiker zu tun haben: Es fehlt an Fördermöglichkeiten und Aufmerksamkeit.

"Obwohl man sehr reinbuttert in seine Karriere, kommen trotzdem nicht die richtigen Leute auf einen zu," beschreibt The New Asuka seine Situation. "Aber auch andersrum: Oft weiß man nicht, an wen man sich für einen Auftritt wenden kann." Es fehlt derzeit an klaren Strukturen, Anlaufstellen und Vernetzung in der urbanen Thüringer Musik- und Clubszene. Darauf will die Landesarbeitsgemeinschaft Songkultur (LAG) als Dachverband für populäre Musik in Thüringen eine konstruktive Antwort finden – mit dem Projekt "N8Kultur".