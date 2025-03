Thüringen will ab 2026 einen sogenannten integralen Taktfahrplan erproben. Das heißt, im öffentlichen Nahverkehr wie Zügen oder Bussen soll es einheitliche Tickets, abgestimmte Fahrpläne und engere Taktungen geben. Zunächst soll das einjährige Modellprojekt im Saale-Orla-Kreis und Kreis Saalfeld-Rudolstadt starten.

Wie Infrastrukturminister Steffen Schütz (BSW) am Rande einer Mobilitätskonferenz in Erfurt ankündigte, ist Schwarza als Knotenpunkt geplant, von dem dann alle Busse in die Ostthüringer Regionen ausschwärmen sollen. Zudem sollen durch einen neuen Viertelstundentakt längere Wartezeiten für die Fahrgäste beim Umstieg vermieden werden. Für das Modellvorhaben sind laut Schütz rund zehn Millionen Euro eingeplant.