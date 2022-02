Nach dem plötzlichen Tod der Nashörner Tayo und Marcita im Thüringer Zoopark in Erfurt Anfang Februar ist die Todesursache von Marcita ermittelt. Wie Zoodirektorin Sabine Merz am Montag bekannt gab, ist Marcita wohl an einer Lungenentzündung gestorben. Bei Zwischenergebnissen der Obduktion waren bereits äußere Einwirkungen oder ein Verschlucken von Fremdkörpern ausgeschlossen worden.