Nach dem plötzlichen Tod der Nashörner Tayo und Marcita im Thüringer Zoopark in Erfurt Anfang Februar ist die Todesursache von Marcita ermittelt. Wie Zoodirektorin Sabine Merz am Montag bekannt gab, ist Marcita wohl an einer Lungenentzündung gestorben. Bei Zwischenergebnissen der Obduktion waren bereits äußere Einwirkungen oder ein Verschlucken von Fremdkörpern ausgeschlossen worden.

Erfurter Nashorn Marcita starb an Lungenentzündung

Neben einer Lungenentzündung wurden bei der Nashornkuh laut Obduktionsbericht auch eine Entzündung des Brustfells, ein Bauchhöhlenerguss sowie kleinere Blutungen am Herzen festgestellt. Zum Tode geführt habe aber die Lungenentzündung, so Merz. Woher die Krankheitserreger kamen, werde noch ermittelt. Auch Futterproben werden untersucht. Daran seien internationale Fachleute beteiligt. "Bei den Nashörnern zählt weltweit jedes Individuum", so Merz, die auf wieder zunehmende Wilderei in einigen Regionen Afrikas verwies.

Fest stehe, dass sich die Krankheitserreger binnen sehr kurzer Zeit über die Blutbahnen verbreiteten, sagte Merz. Am Nachmittag vor ihrem Tod wurden bei Marcita noch routinemäßig Blutproben genommen und keine besorgniserregenden Auffälligkeiten festgestellt, so die Zoodirektorin weiter. Die Nashornkuh habe lediglich geringe Entzündungswerte aufgewiesen.

Todesursache von Tayo noch nicht geklärt

Noch unklar ist auch, woran Nashorn-Nachwuchs Tayo starb. Laut Untersuchungen habe das 14 Monate alte Nashorn Blutungen am Herzen gehabt. Das sei aber nicht die Todesursache gewesen. Die wird nach wie vor ermittelt. Ob es eine Verbindung zwischen den beiden Todesfällen gibt, ist laut Merz noch völlig offen. Beide Tiere werden an unterschiedlichen Orten obduziert: Marcita wird im Pathologischen Institut in Berlin untersucht, zu Tayo liegen dazu keine Informationen vor.