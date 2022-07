Doch die Jobs sind rar, die Praktikums- und Ausbildungsstellen auch, und die Studienplätze erst recht. Sechs Jahre hat es dauert bis sie einen Platz an der Berufsakademie in Wien ergattern konnte. Nur dort werden noch zoologische Präparatoren für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgebildet.

Diese soll sich auf einem Schneepodest niederlassen. Auch das baut die 25-Jährige selbst. "Manche lagern solche Arbeiten aus, aber es gibt immer weniger Tischler oder Gerber und da ist es besser, wenn ich das Handwerk auch gleich mit beherrsche." Zumindest in den Grundzügen, fügt sie bescheiden an.

Corinna Seifert büffelt als Präparatoren-Studentin viel Anatomie aber auch Chemie. "Wir haben teilweise mit sehr wertvollen Präparaten, mit ausgestorbenen Tieren zu tun und es wäre verheerend, wenn der Kleber alles auflöst, statt es zusammenzuhalten". Es klinge etwas paradox, aber bei den toten Tiere sei sie den lebenden Tieren sehr nah. "Man will sie ja so naturgetreu wie möglich darstellen. Das ist ein sehr hoher Anspruch. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, einen Grünspecht in der Hand zu halten?"

Vor dem Präparieren wird das Tier genau vermessen und gezeichnet. Der Abstand der Augen, der Ohren, alles soll später so echt wie möglich aussehen, am besten so, als könne der Vogel gleich davonfliegen, die Raubkatze jeden Augenblick ihre Tatze heben. "Wir arbeiten an etwas, was so lange wie möglich halten soll für die Zukunft, und gleichzeitig arbeiten wir auch für die Vergangenheit. Unserer Aufgabe ist es ja auch, historische Präparate zu erhalten, damit spätere Generationen die Tiere noch sehen können."