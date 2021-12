Nach eigenem Bekunden auf ihrer Internetseite hat die angebliche Partei Ableger in Erfurt, Gera, Magdeburg und Rheinhessen. Der Thüringer Verfassungsschutz antwortet auf Anfrage von MDR THÜRINGEN, das Mobilisierungspotenzial liege im oberen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Bereich. Die "Neue Stärke" bekenne sich zum völkischen Nationalismus und vertrete ausländerfeindliche und völkisch-sozialistische Positionen. "Die Hauptprotagonisten waren zuvor in den einschlägigen Personenzusammenschlüssen 'Die Rechte', 'Der III. Weg', Verein 'Volksgemeinschaft Erfurt e. V.', später 'Neue Stärke Erfurt e. V.' aktiv", heißt es weiter.

Auch die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Thüringen (Mobit) sieht in der "Neuen Stärke" lediglich alte Strukturen in neuem Gewand. Die Neugründung sei ein Projekt aus der militanten Neonazi-Szene, sagt Mobit-Sprecher Felix Steiner MDR THÜRINGEN. "Im Kern ist es der Versuch altbekannter Neonazis, sich nach Aktivitäten in fast allen anderen relevanten Neonazi-Parteien wieder eine politische Heimat zu schaffen."