Bei dem Angriff in der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August 2020 sollen laut Anklage neun Männer und eine Frau im Umfeld der ehemaligen Neonazi-Immobilie am Herrenberg drei Männer aus Guinea angegriffen und schwer verletzt haben. Die Attacke soll laut Staatsanwaltschaft rassistisch motiviert gewesen sein. Unter den Angreifern waren nach Informationen von MDR einschlägig bekannte Neonazis. Der Prozess um den brutalen Angriff ist nicht das einzige Verfahren, das wegen Platzmangels nicht wie geplant stattfinden kann. Bereits vor einer Woche hatte MDR THÜRINGEN berichtet, dass einer der größten Drogenprozesse in Thüringen ebenfalls wegen Raummangels kurz vor Verfahrensbeginn geplatzt war. In dem Großverfahren sollte es erstmals um den Einsatz so genannter Kryptohandys gehen.