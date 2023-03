Das Nettelbeckufer in Erfurt behält seinen Namen. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend beschlossen. Das Straßenschild soll jedoch mit einem erklärenden Zusatzschild versehen werden.

Zusätzlich soll an der Jenaplan-Schule am Nettelbeckufer eine Gedenktafel mit biografischen Informationen über Schramm und Nettelbeck aufgestellt werden.

Dem Beschluss waren Diskussionen von Anwohnern und den Initativen "Decolonize Erfurt" und "Schwarze Menschen in Deutschland" vorangegangen. Kritiker einer Umbenennung hatten schließlich in einem Brief im vergangenen Sommer ihre Teilnahme an einem Diskussionsforum in Form eines "Runden Tisches" widerrufen.