Debatte Streit um Nettelbeckufer in Erfurt: Anwohner wollen Brücke umbenennen

Seit etwa zwei Jahren regt die Erfurter Initiative "Decolonize" an, das Nettelbeckufer umzubenennen - mit Hinweis auf den kolonialen Hintergrund des Seefahrers. Anwohner haben ihre Teilnahme an einem Runden Tisch nun abgesagt, aber Vorschläge in die Debatte eingebracht.