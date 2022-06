Wer am Erfurter Hauptbahnhof losfährt, nimmt die Regionalbahn Richtung Bad Langensalza oder Nordhausen. Dann sind es mit der Bahn nur zwei Stationen bis nach Erfurt-Gispersleben.

An der Haltestelle Gispersleben aussteigen, von dort ist es nicht weit zur Geraaue. Bildrechte: MDR/Anna-Helene Hönig

Dort angekommen führt der Weg zur Geraaue einfach geradeaus durch den Ort, die Calauer Straße hinunter. Am Ende der Straße links abbiegen, an dem kleinen Spielplatz vorbei und der Hauptstraße noch ein Stück folgen. Nach einer Feuerwehreinfahrt führt rechts ein kleiner geteerter Weg zu einer blauen Brücke. Nach der Brücke dem Weg nach links folgen.

Nachdem man die blaue Brücke überquert hat, biegt man nach links ab und folgt dem Radweg, auf dem auch Fußgänger Platz haben. Bildrechte: MDR/Anna-Helene Hönig

Dieser Weg, gesäumt von Blumen und Bänken - das ist die Geraaue. Er ist als Radweg ausgebaut, aber so breit, dass Fußgänger und Radler gut aneinander vorbeikommen. An der Strecke gibt es übrigens auch Fahrrad-Reparaturstationen für kleinere Pannen.

Wer eine kurze Verschnaufpause braucht, kann sich hier auf den Bänken niederlassen. Bildrechte: MDR/Anna-Helene Hönig

Auf dem gesamten Weg kommt man an rund einem Dutzend Spielplätzen vorbei - perfekt für Familien und mit dem Kinderwagen oder Laufrad gut zu erreichen. Wer sich übrigens gleich zu Beginn der Wanderung mit einem Eis oder einem Imbiss belohnen möchte, geht zunächst nach rechts durch den Kilianipark zum Parkcafé. Der Weg zurück zur Hauptstrecke ist von dort leicht zu finden.

Mehrere Spielplätze und Bewegungsparcours

Gleich nach der blauen Brücke führt der Weg an einer kleinen Trampolinanlage vorbei. Rechts hinter einem Hügel findet man außerdem einen barrierefreien Spielplatz, Holzliegen zum Entspannen und einen ersten Fitnessparcours.

Der Fitnessparcours mit Trampolinen wartet auf Klein und Groß zum Austoben. Bildrechte: MDR/Anna-Helene Hönig

Zurück auf dem ausgeschilderten Radweg erreicht man wenig später eine Gartenanlage. Während die geteerte Strecke rechts vorbei führt, gibt es links der Gärten einen kleineren Weg nahe der Gera, von dem aus man auch ans Wasser gehen kann. Am Ende der Gartenanlage führen an einem großen Spielplatz die Wege wieder zusammen.

Auf der Strecke sind nicht nur Fitnessparcours zu finden, sondern auch Spielplätze für die Kids. Bildrechte: MDR/Anna-Helene Hönig

Dahinter liegt eine weitere Brücke, die über einen kleinen Wasserlauf zu einem künstlich angelegten See führt. Dort gibt es auch ein Café, das sich perfekt für eine Pause eignet. Es ist von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. In der Nähe sind zudem eine kleine Kneipp-Anlage und das Schauwasserkraftwerk mit einigen Informationstafeln zu finden.

Für Verpflegung sorgt das "Café am See". Bildrechte: MDR/Anna-Helene Hönig

Weiter führt der Weg über die Pierre-Mauroy-Brücke. Wer auf der Radstrecke bleibt, kommt an einem Bolzplatz vorbei. Der Weg weiter rechts führt zu einem weiteren Fitnessparcours und dann direkt zur Warschauer Straße, die an einer Ampel überquert werden kann. Für einen Imbiss bietet sich auf diesem Teilstück auch noch die Gaststätte "Gera Aue" an, die Montag, Donnerstag und Freitag ab 15 Uhr sowie Samstag und Sonntag ab 11 Uhr geöffnet hat.

Die Gaststätte "Gera Aue" bietet auch eine Vielzahl an Speisen für hungrige Spaziergänger oder Radfahrer an. Bildrechte: MDR/Anna-Helene Hönig

Klein-Venedig und Augustinerkloster

Nach Querung der Warschauer Straße kommt man einige Hundert Meter weiter an der Radrennbahn Andreasried entlang, dort steht bei gutem Wetter oft ein Softeiswagen. Ist er nicht da, findet sich die nächste Eis- oder Imbissmöglichkeit etwas später gleich hinter dem Sportplatz. Dort laden die zur Buga angelegten Terrassen mit bequemen Holzbänken zum Verweilen ein.

Wenn man die Warschauer Straße weiter entlang läuft, sieht man unter anderem die Radrennbahn Andreasried. Bildrechte: MDR/Anna-Helene Hönig

Die Geraaue geht anschließend nahtlos über in den Nordpark. Bei gutem Wetter und entsprechend ausgestattet bietet sich nun ein Besuch im Nordbad an. Am Ende des Nordparks ist die Erfurter Innenstadt erreicht, der gut ausgebaute Weg entlang der Gera führt aber weiter durch einen Grünstreifen, nur wenige Straßen sind zu überqueren.

In der Nähe der Radrennbahn Andreasried steht bei gutem Wetter oft ein Softeiswagen. Bildrechte: MDR/Anna-Helene Hönig

Schließlich kommt man bei einer kleinen Grünfläche an, genannt Venedig. Hier geht es halb rechts über eine kleine Brücke, anschließend weiter geradeaus und nach links über eine weitere Brücke. Unmittelbar danach rechts abbiegen auf einen kleinen, unscheinbaren Weg an der Gera. Am Ende angekommen, steigt man eine kleine Metalltreppe hinauf, dort links abbiegen und dann kann man auf der rechten Seite das Augustinerkloster sehen und vielleicht auch dorthin einen kleinen Abstecher machen.

Nach erfolgreichem Abschluss der Tour, kann man noch einen kleinen Abstecher ins Augustinerkloster machen. Bildrechte: MDR/Anna-Helene Hönig