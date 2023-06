In Erfurt gibt es seit dem 24. Mai keine Nextbike-Mietfahrräder mehr. Nach Angaben des Berliner Mutterunternehmens Tier fehlen die Rahmenbedingungen für einen wirtschaftlichen Betrieb. Das Verleihsystem müsse in das städtische Verkehrskonzept eingebunden sein. Nur so könne es einen nahtlosen Umstieg von einem Verkehrsmittel auf das andere geben. Das sei in 90 Prozent der Städte, in denen das Unternehmen aktiv ist, der Fall. In Erfurt ist es laut Tier "trotz jahrelanger Bemühungen leider nicht" gelungen, das umzusetzen. Nextbike ist in vielen deutschen Städten aktiv, nur nicht mehr in Erfurt. Bildrechte: IMAGO/photothek

Nextbike und Tier in 400 Städten aktiv

Nextbike/Tier bezeichnet sich als europäischen Marktführer beim sogenannten Bikesharing. 2022 wurde das Leipziger Unternehmen Nextbike vom Berliner Anbieter Tier übernommen. Es entstand ein Branchenriese, der nach eigenen Aussagen mit 250.000 Fahrzeugen in über 400 Städten aktiv ist.

Per Smartphone-App können Fahrräder im Stadtraum ausgeliehen werden. Die Rückgabe ist an Stationen möglich, gegen einen Aufpreis können Nutzer die Fahrräder auch einem definierten Stadtgebiet einfach stehengelassen werden. Zeitweise konnten Studenten der Fachhochschule die Nextbike-Räder in Erfurt vergünstigt nutzen. Erfurt war die einzige Thüringer Stadt, in der Nextbike aktiv war. 2009 startete nextbike in Erfurt. Bildrechte: dpa