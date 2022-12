In Erfurt ist am Donnerstag der Siegerentwurf des künftigen Gedenkorts für die Opfer des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) vorgestellt worden. Mit dem ersten Preis wurde die Arbeit "Schattenwurf" des Stuttgarter Künstlerduos Dagmar Korintenberg und Wolf Kipper ausgezeichnet. Wie Kulturstaatssekretärin Tina Beer sagte, thematisiert der ausgewählte Entwurf auf eindringliche Weise die Schatten, die die beispiellose Mord- und Anschlagsserie des NSU bis heute auf die Opferfamilien, aber auch auf unsere Gesellschaft werfe.

Eine Visualisierung des künftigen Gedenkorts in Erfurt.

Eine Visualisierung des künftigen Gedenkorts in Erfurt.

Eine Visualisierung des künftigen Gedenkorts in Erfurt. Bildrechte: MDR/Thüringer Staatskanzlei

Der Gedenkort soll künftig vor dem Thüringer Landtag im Park stehen, eine Stahlkonstruktion mit sechs Torbögen. Darauf werden dem Entwurf zufolge Stahlplatten liegen - in zehn von ihnen werden die Namen der Mordopfer herausgelasert. Dadurch sollen ihre Namen als Schatten auf den Boden fallen. Zudem sind auf den Säulen Informationstexte und QR-Codes geplant. Damit soll laut Beer einerseits die Erinnerung an die Opfer des NSU wachgehalten werden. Andererseits soll ein Ort geschaffen werden, der zum Nachdenken über Rechtsextremismus und rassistische Strukturen in der Gesellschaft anregen soll.