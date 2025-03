Schüler ab der zehnten Klasse könnten in dem Seminar die Geschichte und die Hintergründe des NSU-Komplexes kennenlernen, wobei zunächst vor allem die Biografien der Mordopfer im Fokus stünden. "Durch diesen stark betroffenenzentrierten Einstieg wird generell die Empathie mit Menschen gefördert, die von Rassismus betroffen sind", sagte Schüle.

Der "Nationalsozialistische Untergrund" (NSU) war eine rechtsextreme Terrorzelle, die aus Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe bestand. Die drei waren in den 1990er Jahren in Jena aufgewachsen, hatten sich dort radikalisiert und waren dann in den Untergrund gegangen. Zwischen 1999 und 2007 ermordeten sie zehn Menschen und verletzten weitere durch drei Sprengstoffanschläge.