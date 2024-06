Vor dem Thüringer Landtag in Erfurt ist am Mittwoch ein Erinnerungsort für die Opfer des NSU-Terrors eingeweiht worden. An der Gedenkzeremonie im Landtag nahmen auch Angehörige der Mordopfer teil. Semiya Şimşek, Tochter des ersten NSU-Opfers Enver Şimşek, dankte Künstlern und Land für die Umsetzung des Gedenkortes. Şimşek betonte jedoch auch, dass für sie die Aufarbeitung der NSU-Morde nicht abgeschlossen sei.