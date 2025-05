Das Gelände im Erfurter Osten ist groß: 22.000 Quadratmeter. Von den einstigen Gebäuden stehen nur noch Mauern, die Dächer haben so große Löcher, dass sie drohen, jeden Moment einzustürzen. Überall liegt zerbrochenes Glas, Müll, eine ausrangierte Waschmaschine steht mitten in einer Halle. Bretter, vermoderte Decken, Reifen, Unrat in allen Facetten türmt sich auf den Betonwegen und in den Ruinen.

Ich bin mit der Bürgermeisterin Heike Langguth (parteilos) verabredet. Sie ist verantwortlich dafür, dass auf dem Gelände im Juni dieses Jahres der Abriss beginnen kann und dass dann niemand mehr dort "wohnt".

Es ist ihr Zuhause, auch wenn das für uns vielleicht unvorstellbar ist. Heike Langguth Bürgermeisterin

Bildrechte: Heike Langguth

Seit Jahren campieren auf dem alten Schlachthofgelände Obdachlose. "Die meisten sind schon weg. Wohin, wissen wir nicht", sagt Langguth. "Manche sehen wir im Stadtgebiet. Den verbliebenen Menschen wollen wir eine andere Fläche anbieten für den Sommer. Da suchen wir gerade etwas", sagt sie und will vorschnellen Urteilen zuvorkommen: "Diese Menschen wollen so leben - die meisten jedenfalls. Das müssen wir akzeptieren. Wir haben viele soziale Hilfsangebote, aber die sind immer mit Regeln verbunden."

Im Obdachlosenheim "Haus Zuflucht" muss man beispielsweise seinen Namen angegeben, Drogen und Alkohol sind verboten. "Wir brauchen niedrigschwelligere Angebote", ist Heike Langguth überzeugt. Ideen gibt es. Erfurt schaut sich in anderen Städten um. In Hamburg wurden Obdachlose von den Straßen und Plätzen weitgehend "vertrieben" und am Hauptbahnhof untergebracht.

Andere Städte errichten Zeltstädte. "Zelte wollen wir nicht. Eine Idee sind auch Tiny-Häuser, aber nicht das, was wir als Tiny-Houses kennen, sondern ganz einfache Holzhäuschen, einfach ein Schutz, eine Dusche, ein Klo."

Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Unter unseren Schuhen knirschen die Glassplitter. Wir müssen vorsichtig sein. Immer wieder gibt es Schächte, die nur halb abgedeckt sind. In einer Halle, deren Wände gespenstisch in die Höhe ragen, ist es dunkel. Wir versuchen die Umrisse zu erkennen und rufen immer wieder: "Ist da jemand?"

Unter den Gebäuden geht es tief in die Erde, mehrere Etagen. "Die Schlafplätze werden wir wohl nicht finden. Sie wollen nicht gefunden werden. Es ist ihr Zuhause, auch wenn das für uns vielleicht unvorstellbar ist."

Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Zurück im Hellen laufen wir noch ein paar Schritte weiter, vorbei an Graffiti-besprühtem Beton. Und dann huscht eine Katze vorbei. "Die weiß, wo die Schlafplätze, wo die Menschen sind", schlussfolgert Heike Langguth. Man merkt, sie war 34 Jahre lang Polizistin, sie kennt solche "Lost Places". Solche Orte schrecken sie nicht.

Und tatsächlich: Die Katze führt uns zu einem Sofa, über das sich jemand aus einer Spanplatte eine Art Sonnenschutz gebastelt hat. Später erfahren wir: Die Katze heißt Lucie. Wir rufen, erklären, dass wir nur reden wollen. Und dann kommen tatsächlich ein Mann und eine Frau aus ihrem Schlaf-Versteck. Es ist 10 Uhr. Das ist zu früh für ein Interview, sagt der Mann und redet dann doch.

Im Sommer genieße ich es, hier zu sein - das ist meine Freiheit. Obdachloser aus Erfurt

Seit 20 Jahren hat er schon keine eigene Wohnung mehr. Früher kam er bei Freunden unter, seit zwei Jahren ist der alte Schlachthof sein zu Hause. Und das ist es wirklich. Er entschuldigt sich, dass er den Rasen - ein kleiner Zipfel in der Betonwüste - nicht zu Ende gemäht hat. Die Frau ist Ukrainerin und hier gestrandet. Sie spricht kein Deutsch und will auch nicht reden. Es ist ihr unangenehm.

Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

"Im Juni müssen sie hier raus. Aber wir kümmern uns, wir suchen gerade eine Ausweichfläche", sagt die Bürgermeisterin. Ob er sich denn vorstellen könne, auch mal wieder in eine Art Wohnung zu ziehen? Ja vielleicht, überlegt der Mann kurz. "Kann ich mir vorstellen, bei mir ist noch nicht alles verloren. Im Sommer genieße ich es, hier zu sein - das ist meine Freiheit."