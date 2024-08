Um neue Mitarbeiter zu gewinnen, hat die Stadt Erfurt am Montag eine große Werbekampagne gestartet. Bereits seit Januar 2023 war an der Werbestrategie gearbeitet worden. Die Konzeption der Kampagne kostet nach Stadtangaben rund 70.000 Euro. Der Auftrag wurde an eine externe Agentur vergeben.

Bildrechte: IMAGO / blickwinkel