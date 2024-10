Auf dem Erfurter Oktoberfest sind sie unverkennbar: Mitglieder des Awareness-Teams in blauen Westen und mit leuchtenden Rucksäcken. Hier inmitten des Trubels auf dem Domplatz sollen sie für mehr Sicherheit sorgen. Ihr Ziel ist es, Besucher vor Diskriminierung, übergriffigem Verhalten und sexualisierter Gewalt zu schützen. Zum ersten Mal sind die "Nachteulen", so der Name des Teams, in diesem Jahr auf dem Volksfest unterwegs.