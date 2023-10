Das Oktoberfest in Erfurt geht am Sonntag mit einem neuen Besucherrekord zu Ende. In den vergangenen 17 Tagen besuchten nach Angaben der Stadt über eine halbe Million Menschen den Rummel auf dem Domplatz. Im vergangenen Jahr haben etwa 350.000 Menschen das Volksfest besucht .

Mit 51 Fahrgeschäften habe das Oktoberfest vor allem auch Familien viel Unterhaltung und Aktion geboten, so Kaestner. So gab es mit "Rock'n Roll" und "Ghost Rider" zwei Überkopf-Fahrgeschäfte und das warme Herbstwetter hat der Wildwasserbahn besonders viele Gäste beschert. Obwohl die Maß Bier 12,50 Euro kostete, war das Festzelt mit seinen 2.500 Plätzen an den Wochenenden so voll, dass es einen Einlassstopp gab.