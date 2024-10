Das Oktoberfest in Erfurt haben in diesem Jahr rund 460.000 Besucher besucht. Wie Marktmeister Sven Kaestner MDR THÜRINGEN auf Anfrage sagte, rechnet er bis zum Sonntagabend mit insgesamt 475.000 Gästen. Das sei ein leichter Rückgang im Vergleich zum vergangenen Jahr, als mit einer halben Million Menschen ein Besucherrekord erzielt wurde. Das Oktoberfest geht am Sonntag nach 17 Tagen zu Ende.