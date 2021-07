Seit Anfang Juli hieß es im Erfurter Zoopark: Endlich wieder feiern. Die Picknick-Konzerte fanden in diesem Jahr auf der Festwiese im Zoo statt. Die Besucher konnten es sich auf Picknickdecken bequem machen und - nach vielen Monaten, in denen coronabedingt keine Veranstaltungen stattgefunden haben - endlich wieder Live-Musik erleben. Auf den deutschen Singer-Songwriter Olli Schulz mussten die Erfurter am Sonntagabend dann aber verzichten. Das Konzert wurde kurzfristig abgesagt. In den Sozialen Medien erklärte Schulz, dass es für ihn nicht infrage käme, in einem Zoo aufzutreten.