Demonstration in Erfurt "Omas gegen Rechts" veranstalten Bundeskonress in Thüringen

03. August 2024, 19:29 Uhr

2018 sind in Deutschland die ersten Gruppen der "Omas gegen Rechts» gegründet worden. Inzwischen ist die Bewegung gewachsen. In Erfurt organisieren sie an diesem Wochenende ihren ersten Bundeskongress.