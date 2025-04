Bildrechte: MDR/Sarah Rose

Traditionsfahrt Osterhasen brausten wieder durch Erfurt - als Demonstranten

20. April 2025, 16:17 Uhr

Seit 2015 findet die Osterhasen-Ausfahrt in Erfurt statt. In diesem Jahr aber meldete der Veranstalter das Event als Demo an. Grund dafür seien hohe Anmeldegebühren, heißt es von der Ifa-Bande.